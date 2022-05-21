وظائف شاغرة في سبل بالرياض 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مؤسسة البريد السعودي “سبل” عبر موقعها الإلكتروني “بوابة التوظيف”، عن توفر أكثر من 10 وظائف شاغرة بمدينة الرياض.

وأشارت المؤسسة إلى الوظائف الشاغرة وتشمل أخصائي أول الامتثال الدولي، ومدير البرنامج، و مدير المناوبة، مدير شؤون المرافق، مُستشار قانوني – العقود والاتفاقيات، وأخصائي الامتثال.

وتضمنت الوظائف، أخصائي أول ضمان الجودة، ومدير شؤون برمجيات (DevOps)، و مدير تقييم المخاطر، ومدير عام التدقيق الداخلي، ورئيس محاسبة دفتر الأستاذ العام، وأخصائي الفعاليات الخارجية، ومدير منتجات التجزئة والخدمات الحكومية.

وأوضحت أن التقديم ينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1443/11/03هـ الموافق 2022/06/02م، وطريقة التقديم من خلال الرابط التالي:هنا