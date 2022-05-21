بالفيديو.. خالد المبيض يكشف أبرز أسباب الارتفاع الحالي في العقار

الرياض(صدى):

كشف ‏المختص في الشأن العقاري خالد المبيض أبرز أسباب الارتفاع الحالي في العقار، مبيناً أن هذا الارتفاع مبررا نتيجة لوجود ضعف في سلاسل الإمداد خلال الفترة الماضية والتي أدت إلى ارتفاع أسعار البناء.

وقال المبيض :” أعتقد أن الارتفاع مبرر وذلك، خاصة أن هناك الكثير من الشركات نقلت العديد من الموظفين إلى الرياض، وهذا أيضا زاد الطلب، فهو مبرر ولكنه ليس جيد”.

وأضاف ” أسعار العقارات هي من السلع الأساسية التي تعتبر مقياس أساسي في التضخم، وكانت سياسة الدولة هنا واضحة في قياس مستويات التضخم في حال زادت الى معدل معين تبدأ فيها بفرض إجراءات معينة تهدف إلى كبح هذا التضخم “.