الحزم يودع دوري المحترفين بعد الخسارة من الإتفاق

ماجد محمد(صدى):

انتزع فريق الاتفاق فوزا ثمينا من نظيره فريق الحزم، بنتيجة “5-2″، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل أهداف الاتفاق كلا من اللاعبين: كوايسون في الدقيقة 30، وأمين يونس في الدقيقة 42، نعيم السليتي في الدقيقتين “54-56″، وأحمد الغامدي في الدقيقة “90+4″، بينما أحرز أهداف الحزم اللاعبين سلطان فقيهي في الدقيقة 45+2، وأولا جون في الدقيقة 77.

وبهذه النتيجة هبط فريق الحزم من دوري المحترفين إلى دوري الدرجة الأولى بعد خسارته أمام الاتفاق 5-2 في الجولة 27.