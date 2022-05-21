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شاهد.. الدفاع المدني يسيطر على حريق المندق 

شاهد.. الدفاع المدني يسيطر على حريق المندق 
الباحة(صدى):

تكشفت معلومات عن آخر مستجدات حريق محافظة المندق، الذي اندلع ظهر اليوم، موضحة  أن انتشار الحريق كان سريعا للغاية بسبب الرياح النشطة.

وتبين أن الدفاع المدني وصل إلى مقر الحريق في وقت قياسي، كما تمكن الدفاع المدني، من السيطرة على الحريق الذي اندلع في محافظة المندق.

واتضح أن إجراءات التحقيق حول أسباب الحريق مستمرة، حتى اللحظة


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