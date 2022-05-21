شاهد.. الدفاع المدني يسيطر على حريق المندق
تكشفت معلومات عن آخر مستجدات حريق محافظة المندق، الذي اندلع ظهر اليوم، موضحة أن انتشار الحريق كان سريعا للغاية بسبب الرياح النشطة.
وتبين أن الدفاع المدني وصل إلى مقر الحريق في وقت قياسي، كما تمكن الدفاع المدني، من السيطرة على الحريق الذي اندلع في محافظة المندق.
واتضح أن إجراءات التحقيق حول أسباب الحريق مستمرة، حتى اللحظة
فيديو | مراسلنا مسفر آل هطيل من الباحة:
الدفاع المدني يسيطر على الحريق الذي اندلع في محافظة المندق.. وإجراءات التحقيق مستمرة للكشف عن الأسباب#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/m0fOrxIF9u
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 21, 2022
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