فهيد الفهيد: التواصل مع الفنادق مباشرة يصل بالمسافر لأفضل سعر( فيديو)

الرياض(صدى):

كشف ‏فهيد الفهيد، مهتم بالتسويق ووعي المستهلك، عن أسرار وخفايا حجوزات الفنادق والطيران التي يجب معرفتها قبل السفر.

وقال الفهيد :” هناك ٣ طرق للحصول على أفضل وأرخص حجوزات الفنادق والطيران، الأول هو أن يكون متابعا لأغلب مواقع حجوزات الفنادق، والآخر هو أنه حينما يحجز الشخص فندق فيتم ذلك على خيارين اما الحجز عن طريق المواقع أو من خلال المواقع يحاول الوصول للفنادق نفسها ويتواصل ويتفاوض معهم “.

‏وأضاف” مكاتب السياحة تعطيك جودة أعلى لكن ليس السعر الأرخص والأفضل مقارنة ببحث الشخص بذاته وهنا لكي يحصل العميل على أفضل سعر وأفضل خدمة لابد أن يتابع بنفسه و يبحث”.

وتابع” الأفضل في الحصول على سعر أرخص هو التفاوض من خلال التواصل باي وسيلة مع الفندق حيث أن التواصل مع الفنادق بشكل مباشر يصل بالمسافر لأفضل سعر من خلال تحديد الخدمات التي يحتاجها فقط “.

فهيد الفهيد.. مهتم بالتسويق ووعي المستهلك يكشف عن أسرار وخفايا حجوزات الفنادق والطيران التي يجب معرفتها قبل السفر .. ويحدد أهم الطرق للحصول على الأفضل والأرخص@FH_Affiliate#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/ICYZPGJV2g — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 21, 2022

فهيد الفهيد.. مهتم بالتسويق ووعي المستهلك : مكاتب السياحة تعطيك جودة أعلى لكن ليس السعر الأرخص والأفضل مقارنة ببحث الشخص بذاته .. والمتابعة مهمة جدا @FH_Affiliate#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/9yERFSeKSr — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 21, 2022