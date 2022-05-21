محمد العامري: الطالب سيتخصص من بداية الصف الثاني ثانوي مباشرة (فيديو)

الرياض(صدى):

‏أكد المستشار التربوي الدكتور حمد العامري أن الطلاب سيتم تخصصهم من بداية الصف الثاني ثانوي مباشرة.

وقال العامري :” نظام التعليم والتعليم الجامعي يشهد تغييرات كبيرة جدا من بين تلك المجالات، مجال المسارات والذي يركز على الصف الأول ثانوي، حيث بنهاية الصف الأول ثانوي سيبدأ الطالب في شق طريقه ناحية عملية التخصص”.

وأضاف ” قسمت مرحلة الثانوية إلى مجموعة من المسارات، مسار عام وهو الأساسي وكذلك مسار الهندسة والحاسب الآلي، مسار العلوم والصحة، ومجال إداري وكذلك مجال شرعي، وهذا سيعطي للطلاب القدرة على التخصص من السنة الثانية مباشرة “.