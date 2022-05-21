بالفيديو.. نور عماشة توضح أسباب التضخم وتبعاته على الأسواق (فيديو)

وكالات(صدى):

كشفت نور عماشة الإعلامية في اقتصاد بلومبيرغ الشرق عن أهم أسباب التضخم وتبعاته على الأسواق وإجراءات البنك المركزي برفع سعر الفائدة للحد منه.

وقالت عكاشة :” حينما يتم التضخم وتزداد أسعار السلع بشكل عام، هنا يتدخل البنك المركزي في اي دولة عبر رفع أسعار الفائدة، وذلك لأن الفائدة هي سعر المال نفسه”.

وأضافت ” إذا كان هناك ضعف في الناتج المحلي للدولة وفي المقابل هناك تضخم مرتفع، ينتج عنه ركود تضخمي، وهذا المصطلح يتداوله الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “.

وتابعت” عملات الخليج جميعها مرتبطة بالدولار وبالتالي عندما يقوم الفيدرال الأمريكي برفع الفائدة، هنا تضطر البنوك الخليجية بالقيام بخطوة مماثلة “.