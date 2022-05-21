شاهد.. مختصة تكشف عن أسباب الخيانة الزوجية

أميرة خالد(صدى):

تحدثت فهدة باوزير، أخصائي نفسي أول إكلينيكي، عن أسباب الخيانة الزوجية، قائلة:” الخيانة الزوجية تحدث لعدة أسباب نفسية واحتياجات وفي الغالب تكون بعد سنوات طويلة من الزواج والشعور بالملل والروتين والحاجة للإحساس بالتقدير والحب أو ربما نقص في العلاقة الحميمة”.

وأوضحت فهدة باوزير:”مفهوم الخيانة يختلف من شخص لآخر حسب درجة التقبل من الطرف الآخر”.

وحول الطرق الأنسب للتعامل مع الخيانة بعد اكتشافها، ذكرت:”يجب تغافل الزوجة من أجل أسرتها أو مواجهة زوجها وتنفصل”.

د. فهده باوزير.. أخصائي نفسي أول إكلينيكي: الخيانة الزوجية تحدث لعدة أسباب نفسية واحتياجات وفي الغالب تكون بعد سنوات طويلة من الزواج والشعور بالملل والروتين والحاجة للإحساس بالتقدير والحب أو ربما نقص في العلاقة الحميمة @Fahdabawazeer#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/f6ttbzV8vu — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 21, 2022

د. فهده باوزير.. أخصائي نفسي أول إكلينيكي: مفهوم الخيانة يختلف من شخص لآخر حسب درجة التقبل من الطرف الآخر @Fahdabawazeer#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/18tHZUCymN — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 21, 2022