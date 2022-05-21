 إلهام شاهين تبكي وتوضح تفاصيل زيارتها الأخيرة للراحل سمير صبري 

القاهرة(صدى):

دخلت الفنانة إلهام شاهين في نوبة بكاء أثناء حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي، لتكريم النجوم الراحلين ومن بينهم الفنان سمير صبري.

وكشفت إلهام شاهين عن تفاصيل زيارتها الأخيرة لـ سمير صبري أثناء مكوثه في أحد المستشفيات بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخراً قبل وفاته.

وأبانت أنه كان يودع كل من يأتي لزيارته خالا الفترة الأخيرة ولم يكن يريد أحد منهم أن يغادر.

يذكر أن الفنان الراحل سمير صبري تعرض لوعكة صحية في فبراير الماضي، ثم خضع للعلاج طوال الفترة الماضية قبل أن يتوفى اليوم في أحد فنادق القاهرة