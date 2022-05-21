بالفيديو.. خالد دعيس يروي تفاصيل إنقاذ جنين بعد فقدان الأم لطفلين سابقين

عادل الحربي(صدى):

روى رئيس قسم تخدير القلب في مدينة “فهد الطبية” الدكتور خالد دعيس، تفاصيل تكليف فريق طبي كبير لإنقاذ جنين بعد فقدان الأم لطفلين سابقا ، مبيناً أنه

تكريما لهذا الفعل سمي الطفل باسم الطبيب المنقذ.

وقال دعيس :” تمت متابعة الحالة بعد أن جاءت من مستشفى الملك سعود إلى فهد الطبية، وتم عمل الفحوصات والإجراءات اللازمة، مع تكليف فريق طبي كبير لحالتها حيث كانت الحالة صعبة”.

وأضاف ” كان هناك خطر كبير على المريضة، خاصة أنها فقدت جنينين من قبل، وبعد القيام بالفحوصات ومعالجتها من بعض الأمراض، تم إجراء عملية قيصرية للمريضة وتمت الولادة على خير ”