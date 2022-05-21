بالفيديو.. خالد دعيس يروي تفاصيل إنقاذ جنين بعد فقدان الأم لطفلين سابقين
روى رئيس قسم تخدير القلب في مدينة “فهد الطبية” الدكتور خالد دعيس، تفاصيل تكليف فريق طبي كبير لإنقاذ جنين بعد فقدان الأم لطفلين سابقا ، مبيناً أنه
تكريما لهذا الفعل سمي الطفل باسم الطبيب المنقذ.
وقال دعيس :” تمت متابعة الحالة بعد أن جاءت من مستشفى الملك سعود إلى فهد الطبية، وتم عمل الفحوصات والإجراءات اللازمة، مع تكليف فريق طبي كبير لحالتها حيث كانت الحالة صعبة”.
وأضاف ” كان هناك خطر كبير على المريضة، خاصة أنها فقدت جنينين من قبل، وبعد القيام بالفحوصات ومعالجتها من بعض الأمراض، تم إجراء عملية قيصرية للمريضة وتمت الولادة على خير ”
فيديو | رئيس قسم تخدير القلب في مدينة "فهد الطبية" د.خالد دعيس:
تكليف فريق طبي كبير لإنقاذ جنين بعد فقدان الأم لطفلين سابقا ،
وتكريما لهذا الفعل سمي الطفل باسم الطبيب المنقذ#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/qrSVtc1QfR
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 21, 2022
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