رجل يقاضي زوجته بتهمة الزنا بعدما اكتشف خيانتها

القاهرة(صدى):

في مشهد صاعق، صُدم رجل بخيانه زوجته، بعدما عاد

إلى منزله ليفاجأ بحركة غير طبيعية في الشقة، ووجود ملابس داخلية رجالي لا تخصه أسفل السرير، ويصدم بعدها بخروج شاب متجردا تماما من ملابسه يقفز مسرعاً من شرفة غرفة النوم ويفر هاربا.

و صعق الزوج من هول المنظر فقرر التوجه لقسم شرطة 15 مايو في مصر، وحرر بلاغ ضد زوجته اتهمها فيه بالزنا، وقص تفاصيل الواقعة.

و توجهت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين صحة البلاغ، الأمر الذي دفع وحدة المباحث للقبض على الزوجة بتهمة الزنا