هل يستطيع الرجل أن يحب 4 سيدات؟.. مختصة تجيب

أميرة خالد(صدى):

علقت الدكتورة فهدة باوزير أخصائي نفسي أول إكلينيكي، على استفسارات :” هل يستطيع الرجل أن يحب 4 سيدات؟”.

وقالت فهدة باوزير إن الرجل الحقيقي يحب امرأة واحدة ولو تركها يدخل في حالة نفسية واكتئاب.

وأشارت:” الرجل لا يحب إلا سيدة واحدة في حياته كلها، وهكذا ينطبق على المرأة”.