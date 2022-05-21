هل يستطيع الرجل أن يحب 4 سيدات؟.. مختصة تجيب
علقت الدكتورة فهدة باوزير أخصائي نفسي أول إكلينيكي، على استفسارات :” هل يستطيع الرجل أن يحب 4 سيدات؟”.
وقالت فهدة باوزير إن الرجل الحقيقي يحب امرأة واحدة ولو تركها يدخل في حالة نفسية واكتئاب.
وأشارت:” الرجل لا يحب إلا سيدة واحدة في حياته كلها، وهكذا ينطبق على المرأة”.
هل يستطيع الرجل فعلا أن يحب 4 سيدات ؟..
د. فهده باوزير.. أخصائي نفسي أول إكلينيكي تجيب@Fahdabawazeer#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/xsjaoTfEg7
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 21, 2022
أبوخالد.أبها.[ عدد التعليقات: 599 ] نشر منذ 24 دقيقة
يعني اللي متزوج أكثر من واحده ..
يحب واحده فقط .. والباقيات يكرههن ..!!؟؟
أفتونا مأجورين يامدعي العلم ومتفيقهين ..!!؟؟
بعض الإدعاءات والتخرصات لا توضح مقصدها مباشرة
فتجد هذه الدعاوي تاخذ منعطفا بعيدا لكي تصل إلى الهدف الذي تريده ..!!؟؟
رسولنا الكريم ..
عليه وعلى أله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم
كان متزوجا بأكثر من زوجة ..
وكان يحبهن جميعا
ربما فضلت إحداهن على غيرها بمزية .. أو أمر رفع من مكانتها
لكن الحب لهن جميعا ,
ولو كان الرجل لا يحب زوجته الثانيه .. والثالثه …الخ
فمن يجبره على بقائها في عصمته ..!!؟؟
إنه الحب والود الذي بينهما .
مواطن نزية[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 15 دقيقة
عين الصواب لا فض فاك
مواطن نزية[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 17 دقيقة
كلامها غير منطقي البتة