فيديو..استشاري: الشاي يعزز مناعة الجسم ويحمي من الفيروسات التنفسية

عادل الحربي(صدى):

كشف استشاري أمراض قلب وشرايين، عن عدة فوائد يحققها شرب الشاي للجسم، منها أنه يقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم ويقلل أيضًا من مستوى الدهون الثلاثية.

وقال الاستشاري خلال تصريحات تلفزيونية بقناة الإخبارية: الشاي له آثار صحية ممتازة على الجهاز المناعي، فهو يعزز المناعة ، ووظيفة الجهاز بشكل عام، نظرًا لإحتوائه على مضادات الأكسدة، وفيتامين a.

وأضاف: يساعد على تقليل نسبة الإصابة بالفيروسات التنفسية بشكل عام، ويساعد الخلايا على مقاومة الالتهابات، موضحًا أن 3 أكواب من الشاي كافية في اليوم.