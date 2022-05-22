فيديو..استشاري يكشف العلاقة بين الشذوذ وجدري القرود

علي القحطاني (صدى):

لق الدكتور خلف الطوالة، المتخصص في مكافحة العدوى، على ما تم تداوله حول تسبب المثليين في ظهور وانتشار جدري القرود.

وقال الطوالة: المعلومة ثابتة وصحيحة والمثليين هم السبب، وأي اتصال غير شرعي سواء جنسي أو غير جنسي، يسبب هذا المرض في حال أحد الطرفين مصاب.

وأشار إلى أن ممارسات المثليين يكون فيها بعض السوائل وهذه أحد أسباب الإصابة، ومن هنا جاء ربط المرض بالمثليين، وكذلك شبكات الدعارة التي يكون فيها ممارسات مختلطة.

يذكر أن وزارة الصحة، أكدت أنه لم يتم حتى الآن رصد أي حالة في المملكة مصابة بمرض جدري القرود.