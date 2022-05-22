شكوك حول ارتباط تفشي جدري القردة بغرف ساونا للشواذ في مدريد

مدريد(صدى):

كشفت السلطات الصحية الإسبانية عن وجود شكوك تراودها بشأن ارتباط تفشي مرض جدري القردة في البلاد بغرف الـ”ساونا”.

وأعلنت ساونا بارايسو في قلب مدريد، أنها ستغلق أبوابها لأغراض صحية قائلة: ستبقى ساونا بارايسو مغلقة خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو إجراء احترازي الإنذار بسبب ظهور ما يسمى بعدوى جدري القردة في منطقة مدريد.

وقال مسؤول الصحة بمنطقة مدريد، إنريكي رويز إسكوديرو، إن السلطات سجلت 21 حالة مؤكدة و 19 حالة مشتبه بها، مضيفا: معظم الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم لديهم صلة بهذا المصدر.