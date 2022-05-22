فيديو.. مشجع لفهد المطوع: وش سويت للرائد بـ9 سنوات؟ والأخير يرد
توجه أحد مشجعي نادي الرائد بسؤال لفهد المطوع رئيس النادي، مفاده: وش سويت للرائد بـ9 سنوات.
ووثق مقطع فيديو متداول، ردة فعل فهد المطوع؛ والذي رد قائلا: اقلب وجهك بس، توكل على الله.
يذكر أن رئيس نادي الرائد كشف في وقت سابق عن موقفه من الترشح لرئاسة النادي من جديد عقب نهاية فترته الحالية، قائلاً: سوف أعطي الفرصة لغيري في الفترة القادمة ولن أترشح لرئاسة النادي عقب نهاية الفترة الحالية.
زائر[ عدد التعليقات: 4897 ] نشر منذ 26 دقيقة
طيب وش يسوي هذا اللي بيده يقدر يسويه وبعض الناس يحسب النادي من خاص ولا يبغي يتركه