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  3. فيديو.. مشجع لفهد المطوع: وش سويت للرائد بـ9 سنوات؟ والأخير يرد

فيديو.. مشجع لفهد المطوع: وش سويت للرائد بـ9 سنوات؟ والأخير يرد

فيديو.. مشجع لفهد المطوع: وش سويت للرائد بـ9 سنوات؟ والأخير يرد
نواف السالم(صدى):

توجه أحد مشجعي نادي الرائد بسؤال لفهد المطوع رئيس النادي، مفاده: وش سويت للرائد بـ9 سنوات.

ووثق مقطع فيديو متداول، ردة فعل فهد المطوع؛ والذي رد قائلا: اقلب وجهك بس، توكل على الله.

يذكر أن رئيس نادي الرائد كشف في وقت سابق عن موقفه من الترشح لرئاسة النادي من جديد عقب نهاية فترته الحالية، قائلاً: سوف أعطي الفرصة لغيري في الفترة القادمة ولن أترشح لرئاسة النادي عقب نهاية الفترة الحالية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4897 ] نشر منذ 26 دقيقة

طيب وش يسوي هذا اللي بيده يقدر يسويه وبعض الناس يحسب النادي من خاص ولا يبغي يتركه

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