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عبدالكريم الحمد: الهلال في سقوطه لا يشبه الآخرين (فيديو)

عبدالكريم الحمد: الهلال في سقوطه لا يشبه الآخرين (فيديو)
طلال الغامدي(صدى):

أكد الناقد الرياضي عبد الكريم الحمد، أن الهلال في سقوطه لا يشبه الآخرين، مُشيرًا إلى أنه دائمًا منافس ثابت في كل بطولة .

وقال عبد الكريم الحمد خلال مداخلة على برنامج” الحصاد الرياضي: ” أنه عندما تقول جماهير الأندية عن نادي بأنه منافس ثابت، فهو بالفعل منافس ثابت”.

وأضاف ” الحمد”:” أن الهلال نافس بشهادة رئيس الاتحاد الدولي في كأس العالم، ونهائي كأس الملك، بالإضافة إلى منافسته في دوري أبطال آسيا.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4232 ] نشر منذ 31 دقيقة

فعلا نتذكر اللجان والتحكيم والذي منه 🤣

[ عدد التعليقات: 738 ] نشر منذ 22 دقيقة

كل ما ذكرتوا اللجان يتذكر الشارع الرياضي اللي حصل في عام 2019 الدوري الاستثنائي على قولتكم ومنهو اللي استفاد من اللجان هههههههههههه

عيرتني بدائها وانسلت

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