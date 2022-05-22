عبدالكريم الحمد: الهلال في سقوطه لا يشبه الآخرين (فيديو)

طلال الغامدي(صدى):

أكد الناقد الرياضي عبد الكريم الحمد، أن الهلال في سقوطه لا يشبه الآخرين، مُشيرًا إلى أنه دائمًا منافس ثابت في كل بطولة .

وقال عبد الكريم الحمد خلال مداخلة على برنامج” الحصاد الرياضي: ” أنه عندما تقول جماهير الأندية عن نادي بأنه منافس ثابت، فهو بالفعل منافس ثابت”.

وأضاف ” الحمد”:” أن الهلال نافس بشهادة رئيس الاتحاد الدولي في كأس العالم، ونهائي كأس الملك، بالإضافة إلى منافسته في دوري أبطال آسيا.