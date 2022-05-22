عبدالكريم الحمد: الهلال في سقوطه لا يشبه الآخرين (فيديو)
أكد الناقد الرياضي عبد الكريم الحمد، أن الهلال في سقوطه لا يشبه الآخرين، مُشيرًا إلى أنه دائمًا منافس ثابت في كل بطولة .
وقال عبد الكريم الحمد خلال مداخلة على برنامج” الحصاد الرياضي: ” أنه عندما تقول جماهير الأندية عن نادي بأنه منافس ثابت، فهو بالفعل منافس ثابت”.
وأضاف ” الحمد”:” أن الهلال نافس بشهادة رئيس الاتحاد الدولي في كأس العالم، ونهائي كأس الملك، بالإضافة إلى منافسته في دوري أبطال آسيا.
عبدالكريم الحمد :
الهلال في سقوطه لا يشبه الآخرين ..
الحصاد الرياضي …@abdulkarimHD pic.twitter.com/dRZ3hChrO6
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 21, 2022
ابوبدر[ عدد التعليقات: 4232 ] نشر منذ 31 دقيقة
فعلا نتذكر اللجان والتحكيم والذي منه 🤣
شيوووووووووووون[ عدد التعليقات: 738 ] نشر منذ 22 دقيقة
كل ما ذكرتوا اللجان يتذكر الشارع الرياضي اللي حصل في عام 2019 الدوري الاستثنائي على قولتكم ومنهو اللي استفاد من اللجان هههههههههههه
عيرتني بدائها وانسلت