عدنان جستنيه: إدارة النصر اشغلت إعلامها بالقضايا لتبعدهم عن الفريق

نواف السالم(صدى):

أكد الناقد الرياضي عدنان جستنيه أن إدارة النصر اشغلت إعلامها بالقضايا لتبعدهم عن الفريق.

وأوضح “جستنيه” أن إدارة النصر أبعدت إعلامهم عن الاهتمام بالفريق وأشغلته بقضايا مع الأندية الآخرى خلال الفترة الأخيرة، بحسب “الحصاد الرياضي”.

وأضاف: “إدارة النصر نكشت القضايا لشغل إعلامها بها فاهنئ إدارة النصر على التعامل بهذا الذكاء”.