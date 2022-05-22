شاهد.. عروسان يشعلان النار في أنفسهم خلال حفل زفافهما

أميرة خالد(صدى):

تحول هوس الشهرة وتصدر المشاهدات لبعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى الإقدام على أفعال غريبة للفت الأنظار، وقد تعرض فاعلها لخطر شديد.

تداول مقطع فيديو موثق لعروسين قررا أن يضرما النار في نفسهما عند إنهاء حفل الزفاف، مما أثار جدل وغضب كبير بين جميع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي .

ويبين الفيديو الزوجان يقفان إلى جانب بعضهما، بكل ثقة ويمسكان بيديهما قبل أن يشعل أحدهما زهور العروس وتنتقل النار تلقائيا إلى فستانها وبدلة العريس.

وأظهر الفيديو لحظات ركض العروسان أمام الضيوف الذين قاموا بتشجيعهم وتصفيقهم، ومن ثم إنحنيا وتم إطفاء النار.