علماء يبتكرون رادارًا محمولاً ضد الطائرات المسيرة

وكالات(صدى):

قام خبراء شركة “روستيخ” الروسية بتصنيع رادارا محمولا لحماية المنشآت المهمة للبنى التحتية والأماكن المهمة من الطائرات المسيرة.

وقال المكتب الإعلامي للشركة:” أن هذا الرادار يمكنه اكتشاف الطائرات المسيرة الصغيرة الحجم على بعد أكثر من 1000 متر، وعلى ارتفاعات منخفضة أيضا”.

وأفاد الخبراء بأن الرادار يعمل بمبدأ تأثير دوبلر ومعالجة إشارات الأجسام المتحركة أو أجزائها المتحركة.

وأضاف أندريه كوموغورتسيف، مدير عام مصنع ريبينسك لإنتاج الأجهزة:” أن المهمة الرئيسية لهذا الرادار المحمول، هي البحث عن الأهداف الجوية الصغيرة والتي تحلق على ارتفاعات منخفضة.