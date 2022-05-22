نصائح لحل مشكلة بطء الإنترنت

وكالات(صدى):

يواجه العديد من المستخدمين مشكلة سرعة الإنترنت فتكون المواقع بطيئة، على الرغم من اشتراك المستخدمين في باقات عالية السرعة، لذا نستعرض بعض الخطوات لحل مشاكل سرعة الإنترنت.

1- تأكد أن سرعة الإنترنت بطيئة من خلال بعض المواقع التي تقيس سرعة الإنترنت، ويمكنك الحصول عليها من خلال كتابة كلمة “قياس سرعة الإنترنت” في جوجل.

2- قم بإعادة ضبط الراوتر الخاص بك إذا كنت تعاني من مشكلة في سرعة الإنترنت، ويتم ذلك من خلال فصل الراوتر لمدة 10 ثوان ثم أعد تشغيله.

3- لا تضغع الراوتر في مكان خاطئ، حيث يجب أن تضع الراوتر في مكان قريب منك أثناء استخدامك له.

4- التحقق من الوصلات الداخلية يمكن في بعض الأحيان أن تتآكل الوصلات الداخلية، مما يجعل سرعة الإنترنت بطيئة.

5- يجب التأكد من أنه لا يوجد شخص آخر يستخدم الإنترنت الخاص بك إذا كنت تعاني من من سرعة إنترنت بطيئة.