نصائح لحل مشكلة بطء الإنترنت
يواجه العديد من المستخدمين مشكلة سرعة الإنترنت فتكون المواقع بطيئة، على الرغم من اشتراك المستخدمين في باقات عالية السرعة، لذا نستعرض بعض الخطوات لحل مشاكل سرعة الإنترنت.
1- تأكد أن سرعة الإنترنت بطيئة من خلال بعض المواقع التي تقيس سرعة الإنترنت، ويمكنك الحصول عليها من خلال كتابة كلمة “قياس سرعة الإنترنت” في جوجل.
2- قم بإعادة ضبط الراوتر الخاص بك إذا كنت تعاني من مشكلة في سرعة الإنترنت، ويتم ذلك من خلال فصل الراوتر لمدة 10 ثوان ثم أعد تشغيله.
3- لا تضغع الراوتر في مكان خاطئ، حيث يجب أن تضع الراوتر في مكان قريب منك أثناء استخدامك له.
4- التحقق من الوصلات الداخلية يمكن في بعض الأحيان أن تتآكل الوصلات الداخلية، مما يجعل سرعة الإنترنت بطيئة.
5- يجب التأكد من أنه لا يوجد شخص آخر يستخدم الإنترنت الخاص بك إذا كنت تعاني من من سرعة إنترنت بطيئة.
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