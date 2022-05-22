عقارات الدولة تؤكد التواصل مع المتضررين من إزالة الأحياء العشوائية بجدة لتعويضهم

جدة(صدى):

أكدت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنها تواصلت مع عدد من المتضررين من إزالة الأحياء العشوائية في جدة؛ لتعويضهم عن العقارات المنزوعة لصالح المشروع.

وتفاعل الحساب الرسمي للهيئة في تويتر، مع أحد الاستفسارات، قائلًا أن فرع “عقارات الدولة” في جدة تَواصَل مع عدد من المتضررين، الذين رفعوا طلبات تعويض عن عقاراتهم المنزوعة، وطلب معلومات الحساب البنكي لإرسال التعويضات المستحقة إليهم.

ومؤخراً، بدأت أمانة جدة إزالة عدد من الأحياء العشوائية بالمحافظة، متوقعةً الانتهاء من عمليات الإزالة للأحياء المستهدفة بحلول 17 نوفمبر المقبل، وتستقبل الأمانة عبر بوابتها الإلكترونية طلبات التعويض عن إزالة العقارات.