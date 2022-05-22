المملكة تشارك في المنتدى الاقتصادي العالمي 2022 في دافوس (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

تشارك المملكة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي 2022، التي ستعقد في مدينة دافوس السويسرية، خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري، تحت عنوان ” التاريخ عند نقطة تحول: السياسات الحكومية وإستراتيجيات الأعمال.”

وسيناقش الوفد حوارات هادفة مع شركائه الدوليين المشاركين في العديد من الجلسات العامة والخاصة، بهدف تطوير حلول فعالة للتحديات العالمية.

والجدير بالذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي يعد منظمة دولية غير ربحية، تهدف إلى تطوير العالم عن طريق تشجيع الأعمال والسياسات والنواحي العلمية.