إدارات التعليم تبدأ تطبيق مقياس الميول المهنية لطلاب الثانوية

الرياض(صدى):

بدأت إدارات التعليم بمختلف مناطق المملكة، تطبيق مقياس الميول المهنية على طلاب السنة الأولى المشتركة في المرحلة الثانوية الحكومية والأهلية اليوم الأحد، ولمدة يومين، عبر منصة “مدرستي” .

وتسعى وزارة التعليم لتوفير أساليب وطرق لتحديد ميول الطلاب المهنية، وتوجيه الطلبة في حصص الإتقان، وتسكين الطلاب في المسارات التخصصية، وتحديد المجال الاختياري لطلاب المسار العام.

وأكدت إدارة التعليم بدء تطبيق مقياس الميول المهنية للطلاب اليوم، في كل من المنطقة الشرقية، وجدة، والرياض، ومحايل عسير، وتبوك، والبكيرية، وصبيا، والليث وحفر الباطن، وينبع.

ويذكر أن وزارة التعليم، أكدت أن المعدل العام في السنة الأولى المشتركة والمعدل في المواد المرتبطة بالمسار التخصصي، ونسبة الطالب في مقياس الميول، تعد أحد معايير التسكين في المسارات التخصصية.