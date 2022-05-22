زوجة سويدي تطالب بإنقاذ زوجها من الإعدام في إيران

وكالات(صدى):

دعت زوجة الأكاديمي الإيراني السويدي أحمد رضا جلالي الصادر بحقه حكم الإعدام في إيران، الاتحاد الأوروبي بضمان الإفراج عن زوجها.

وأعربت “فيدا” عن آملها في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من العمل بشكل حاسم من أجل إعادة أحمد رضا إلى السويد.

وأضاف خلال حديثها مع صحيفة: “يتعين على الاتحاد الأوروبي ألا يسمح بقتل رجل بريء بهذه الطريقة غير الإنسانية”.

يُذكر أن “جلالي” عمل في معهد كارولينسكا الطبي خلال زيارة لإيران في أبريل 2016، وحُكم عليه بالإعدام في عام 2017.

وأدانته إيران بنقل معلومات عن عالمين نوويين إيرانيين إلى وكالة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) أدت إلى اغتيالهما.