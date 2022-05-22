بيع 16.87% من أسهم الأمير الوليد بن طلال في المملكة القابضة لصندوق الاستثمارات

الرياض(صدى):

أفادت شركة المملكة القابضة السعودية، اليوم الأحد، بإبرام اتفاقية بيع وشراء بين المساهم الرئيسي ومؤسس الشركة الأمير الوليد بن طلال آل سعود وصندوق الاستثمارات العامة، والتي قام الأمير الوليد بن طلال ببيع 625 ألف سهم من أسهمه في الشركة إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وتبلغ هذه الحصة 16.87% من إجمالي أسهم الشركة عن طريق صفقة شراء وبيع خاصة بسعر قدره 9.09 ريال للسهم الواحد، لتصل قيمة الصفقة إلى 5.7 مليار ريال، وسوف يتم تنفيذ الصفقة عن طريق تداول بتاريخ 21/10/1443هـ (الموافق 22/05/2022م).

وستصبح نسبة ملكية الأمير الوليد بن طلال آل سعود في الشركة 78.13%، فيما كانت النتائج المالية الأولية لشركة المملكة القابضة، قد أظهرت ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 6407.4% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 5.92 مليار ريال، مقارنة بنحو 91.06 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.