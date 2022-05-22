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شركة معارف للتعليم توفر وظائف تعليمية شاغرة

شركة معارف للتعليم توفر وظائف تعليمية شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة معارف للتعليم عن إتاحة وظائف تعليمية شاغرة للجنسين في (الخبر) و (الدمام)، وذلك وفقاً للتفاصيل الآتية :

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي:- معلم / معلمة تربية إسلامية.- معلم / معلمة لغة عربية.- معلم / معلمة لغة إنجليزية.- معلم / معلمة رياضيات.- معلم / معلمة تربية بدنية.- معلم / معلمة تربية فنية.- معلمة علوم.
– معلمة فيزياء.- معلمة أحياء.- معلمة كيمياء.- معلمة حاسب آلي.- معلمة اجتماعيات.- معلمة تفكير ناقد ومهارات الحياة.

وأفادت الشركة بأن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1443/10/21هـ الموافق 2022/05/22م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

(مع كتابة مسمى الوظيفة + المدينة في عنوان البريد)

ولمعرفة التفاصيل والشروط :
1: هنا
2:  هنا

 


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