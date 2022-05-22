علاقة الفيتامينات بزيادة الوزن

أميرة خالد(صدى):

ذكرت الدكتورة زهرة بافلوفا، أخصائية الغدد الصماء في المركز الطبي العلمي بجامعة موسكو، أن تناول الفيتامينات يمكن أن يحسّن الحالة الصحية، وقد يسبّب زيادة في الوزن.

وأوضحت الأخصائية، أن كثيرين يتناولون الفيتامينات بانتظامٍ كمكملات غذائية، لكن قد تكون لها عواقب سلبية، لأن الفيتامينات لا تحسّن الحالة الصحية فقط، بل تحفز الشعور بالجوع أيضاً.

وأضافت: “يعد الناس الفيتامينات مواد منشطة، لكن هذا غير صحيح من وجهة نظر طبية. تحسّن الفيتامينات فعلاً عملية التمثيل الغذائي وتحسّن الشهية. وسبب زيادة الوزن خلال فترة تناول الفيتامينات، ليس لأنها تحتوي على سعرات حرارية، بل لأنها تحفز الشهية والرغبة في تناول الطعام”، ناصحة الأشخاص الذين يتناولون الفيتامينات بانتظامٍ، بممارسة الرياضة وتناول الطعام بـ “عقلانية”.