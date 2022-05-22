مدارس الأمة الأهلية تعلن فتح باب التوظيف

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مدارس الأمة الأهلية (بنين) بمدينة الرياض عن فتح باب التوظيف للوظائف التعليمية والإدارية للعام الدراسي القادم 1444هـ، واشترطت المدرسة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت المدارس أن المسميات الوظيفية هي:- مـرشد طلابي.- مساعد إداري.- معلم بدنية.- معلم فنية.

– معلم لغة عربية.- معلم رياضيات.- معلم لغة إنجليزية

وأفادت بأن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1443/10/21هـ الموافق 2022/05/22م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني، مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد:

[email protected]