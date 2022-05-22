وكالات(صدى):

أكدت تسريبات من داخل شركة “أبل” الأمريكية، وجود أزمة كبيرة في إنتاج هواتف “آيفون 14” المتوقع إطلاقها خلال عام 2022 الجاري.

وكشفت مصادر تقنية أن شركة تصنيع الشاشات اللمسية الصينية “بي أو إي” أوقفت إنتاج شاشات هواتف “آيفون 14″؛ بسبب مشكلة تعاقدية بينها وبين “أبل”.

وتعود المشكلة لوجود تعاقد بينها وبين أبل على إنتاج شاشات “أوليد” لهواتف “آيفون”، ولكنها لم تحصل حتى الآن على الموافقة لإنتاج شاشات هواتف “آيفون 14”.

وكان قد تم إيقاف إنتاج شاشات آيفون 13 الجديدة منذ فبراير الماضي، وأكدت المصادر أن أبل أرسلت مسؤولًا للتفاوض مع الشركة الصينية بشأن التغييرات التي حدثت في الشاشة دون الرجوع إليها.