إلهام شاهين: لست طرفًا في أزمة غادة إبراهيم بجنازة سمير صبري

القاهرة(صدى):

أكدت الفنانة إلهام شاهين أنها ليست طرفًا في أزمة الفنانة غادة إبراهيم التي حدثت أمس عقب انتهاء مراسم الصلاة على جثمان الفنان سمير صبري.

وأوضحت “إلهام” أنها استقلت سيارة الفنانة ليلى علوي عقب انتهاء الصلاة لحضور مراسم دفن الفنان الراحل، ولم تكن في الأتوبيس الذي شهد الأزمة.

وجاء ذلك على إثر اتهام الفنانة غادة إبراهيم لفنانة كبيرة بأنها منعتها من ركوب أتوبيس خصصته نقابة المهن التمثيلية لمن يرغب من نجوم الفن في حضور مراسم دفن سمير صبري.