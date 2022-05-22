لماذا لم يحضر نجل سمير صبري جنازة والده ؟

القاهرة(صدى):

كشف مصطفى عبد السلام زوج شقيقة الفنان الراحل سمير صبري، سبب عدم حضور ابن الأخير جنازة والده الذي تم تشييع جثمانه أمس السبت.

وأكد “عبدالسلام” أن نجل سمير صبري مقيم في إنجلترا وأنه لم يتواصل مع العائلة بعد إعلان وفاة والده ولا يعلم خبر وفاته والده حتى الآن.

وقال “عبدالسلام” في حديثه: “سمير مكانش عاوز يقول لابنه أنه مريض ومكلمتوش من ساعة الوفاة، وابنه مش شرقي زينا بمشاعرنا تربية إنجليزي”.

وأوضح أن نجل سمير صبري ولد ونشا ومقيم في لندن وهو طبيب أسنان وبناء على رغبة والده لم يخطره بمرضه، مشيرًا إلى أنه لم يتواصل مع ابنه حتى الآن.