هدف يبرم اتفاقية لتأهيل وتوظيف 1000 شاب وفتاة في مجالات الضيافة

الرياض(صدى):

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وشركة البحر الأحمر للتطوير، الإتفاقية الثانية لدعم وتأهيل ألف شاب وشابة، من خلال تنفيذ برامج تدريبية، مرتبطة بالتوظيف لألف مستفيد ومستفيدة في مجالات: الضيافة، والأمن السياحي، وتقنية المعلومات .

وأفاد المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية، تركي الجعويني، بأن ذلك يأتي مكملاً للنجاح المتميز للدفعة الأولى والتي شملت 500 مستفيد ومستفيدة في مجالات تشغيل المطارات والضيافة والصيانة.

والجدير بالذكر أن الذي وقع اتفاقية الدعم للدفعة الثانية سعادة مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني وسعادة الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير السيد جون باغانو.