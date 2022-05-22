جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تتيح وظائف شاغرة للجنسين
كشفت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن توفر أكثر من 45 وظيفة للجنسين إدارية وهندسية وصحية وطبية.
وأوضحت الجامعة أن المسميات الوظيفية هي:1- استشاري (الجراحة، أمراض القلب، التخدير).2- نائب أول (الأشعة، الجراحة، أمراض القلب، الطوارئ، الباطنة).
3- نائب (العناية المركزة، الجراحة).4- مقيم (جراحة، أشعة، تخدير).5- وظائف تمريض – أخصائي / فني (عدة تخصصات).6- فني علاج تنفسي / فني صيدلي.7- أخصائي سمعيات.8- أخصائي مختبرات.9- أخصائي موارد بشرية.10- أخصائي قانوني.
11- أخصائي جودة.12- سكرتير طبي.13- مهندس شبكات.14- مدير الإدارة المالية، وأخرى.
المجالات الوظيفية:1- وظائف طبية.2- وظائف صحية.3- وظائف إدارية.4- وظائف تقنية… وأخرى.
وأفادت الجامعة بأن شروط التقديم هي :
– الوظائف متاحة للسعوديين والسعوديات فقط
– يشترط للتقديم الحصول على الحد الأدنى من المؤهلات وأن تكون الخبرات في ذات الوظيفة مع الحصول على التصنيف المهني للوظائف
التفاصيل:ملف المسميات الوظيفية + آلية التقديم (على قناة أي وظيفة في التليجرام) على الرابط التالي : هنا
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