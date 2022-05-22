جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تتيح وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل عن توفر أكثر من 45 وظيفة للجنسين إدارية وهندسية وصحية وطبية.

وأوضحت الجامعة أن المسميات الوظيفية هي:1- استشاري (الجراحة، أمراض القلب، التخدير).2- نائب أول (الأشعة، الجراحة، أمراض القلب، الطوارئ، الباطنة).

3- نائب (العناية المركزة، الجراحة).4- مقيم (جراحة، أشعة، تخدير).5- وظائف تمريض – أخصائي / فني (عدة تخصصات).6- فني علاج تنفسي / فني صيدلي.7- أخصائي سمعيات.8- أخصائي مختبرات.9- أخصائي موارد بشرية.10- أخصائي قانوني.

11- أخصائي جودة.12- سكرتير طبي.13- مهندس شبكات.14- مدير الإدارة المالية، وأخرى.

المجالات الوظيفية:1- وظائف طبية.2- وظائف صحية.3- وظائف إدارية.4- وظائف تقنية… وأخرى.

وأفادت الجامعة بأن شروط التقديم هي :

– الوظائف متاحة للسعوديين والسعوديات فقط

– يشترط للتقديم الحصول على الحد الأدنى من المؤهلات وأن تكون الخبرات في ذات الوظيفة مع الحصول على التصنيف المهني للوظائف

التفاصيل:ملف المسميات الوظيفية + آلية التقديم (على قناة أي وظيفة في التليجرام) على الرابط التالي : هنا