5 أخطاء شائعة تقلل فترة صلاحية المنتجات التجميلية

أميرة خالد(صدى):

ذكرت هيئة الغذاء والدواء، 5 أخطاء شائعة تتسبب في تقليل فترة صلاحية المنتجات التجميلية.

وتعد أبرز تلك الأخطاء تتمثل في عدم تنظيف اليدين والأدوات (مثل فرش المكياج والإسفنج) قبل الاستخدام، ما يتسبب في تلوث المنتج بالبكتريا، فضلًا عن عدم إغلاق المنتج بإحكام مباشرة بعد الاستخدام مما يجعل المنتج معرضا للهواء، وبالتالي قد يفقد فاعليته ويكون معرضا للبكتريا أو الفطريات.

وتتضمن الأخطاء: مشاركة منتجات التجميل مع الآخرين، إلى جانب خلط المنتجات مع بعضها أو إضافة الماء عليها مما يقلل من فاعلية المواد الحافظة، وبالتالي يسرع من انتهاء فترة صلاحية المنتج، وأخيرا عدم الالتزام بظروف التخزين الموصى بها من الشركة الصانعة من أبرز الأخطاء.