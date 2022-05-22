تطبيق المقابل المالي على العمالة المنزلية الزائدة بدءًا من اليوم

الرياض(صدى):

تبدأ اليوم الأحد وزارة المالية تطبيق المقابل المالي على العمالة المنزلية الزائدة بواقع 9600 ريال سنوياً.

ويأتي ذلك بعد صدرة قرار قرار مجلس الوزراء بفرض مقابل مالي على كل فرد من العمالة المنزلية التي تزيد على 4 عاملين للفرد السعودي.

كما شمل القرار فرض مقابل مادي على 2 من العمالة المنزلية للمقيم بمبلغ 9600 ريال لكل عامل إضافي سنوياً.

فيما يستثنى من ذلك الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح به مثل حالات الرعاية الطبية وحالات رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.