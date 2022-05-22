قبيلة تمنع عروسين من دخول الحمام لـ 3 أيام بعد الزواج

أميرة خالد(صدى):

قامت قبيلة إندونيسية بحظر دخول المرحاض على المتزوجين حديثًا لمدة ثلاثة أيام بعد زفافهم.

وتعتقد القبيلة أن كسر هذه القاعدة سيجلب فألًا سيئًا للزوجين وزواج محطم أو خيانة زوجية أو موت أطفالهم في سن مبكر.

ويتم مراقبة الزوجين لهذا السبب من قبل العديد من الأقارب ولا يسمح لهم إلا بكميات قليلة من الطعام والشراب، وبعد مرور 3 أيام، يتم الاستحمام ثم يُسمح لهم باستخدام الحمام.

والجدير بالذكر أن المعتقد الشائع أن الأزواج الذين يجتازون هذا التحدي هم وحدهم القادرون على الحصول على زواج دائم طويل الأمد وأولئك الذين يفشلون سيكون لديهم حظ سيئ في زواجهم.