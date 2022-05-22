شاهد .. شيفرولية تشرح مميزات كورفيت الجديدة

أميرة خالد(صدى):

كشفت العلامة التجارية الامريكية، شيفرولية العام الماضي عن الطراز الجديد من سيارتها الرائدة كورفيت Z06 موديل 2023، والتي تتميز بمحرك كورفيت Z06 موديل 2023 الخارق.

وتفاخرت شيفرولية بجسم السيارة المختلف عن C8 Stingray بدءًا من مسار أوسع، بالإضافة إلى مجموعة من الأجزاء الديناميكية الهوائية لتحسين تدفق الهواء.

ونشرت شيفروليه مقطع فيديو جديد يشرح كيفية عمل هذه الأجزاء الديناميكية الهوائية من الأمام إلى الخلف، كجزء من سلسلة مقاطع الفيديو في أكاديمية كورفيت.

وتأتي موديلات كورفيت Z06 القياسية 2023 مزودة بفاصل أمامي وجناح عادي مع رف سفلي ثابت قابل للتثبيت.

وصممت الدعامات لزيادة القوة السفلية، وبالنسبة لمن يريد زيادة الكفاءة الديناميكية الهوائية، سيحتاجون إلى اختيار حزمة ألياف الكربون الهوائية.