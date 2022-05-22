مصرع 4 مهربين خلال إحباط عملية تهريب مخدرات بالأردن

عمّان(صدى):

أكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، على قيام جنوده فجر اليوم الأحد، بإحباط عملية تهريب مخدرات قادمة من الأراضي السورية.

وذكر المصدر، أن العملية أسفرت عن مقتل 4 مهربين وإصابة عدد منهم وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري، لافتًا إلى أن المراقبات الأمامية لقوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة من الأشخاص قادمين من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.

وأوضح أن ذلك بإسناد من مجموعات مسلحة، حيث قامت آليات رد الفعل السريع بالتعامل مع هذه المجموعات من خلال تطبيق قواعد الاشتباك، فيما بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على 637 ألف حبة كبتاجون و١٨١ كف حشيش ونحو 39.6 ألف حبة ترامادول وسلاح كلاشنكوف، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.