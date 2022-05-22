أحمد حلمي يكشف عن عمل فني مرتفب يجمعه بزوجته منى زكي

القاهرة(صدى):

أعلن الفنان المصري أحمد حلمي عن وجود مشروع فني قد يجمعه بزوجته الفنانة منى زكي من تأليفه، مشيرًا إلى أنه اختار أن تكون خطوته القادمة بعيدا عن الكوميديا.

وتفصيلاً، قال “حلمي” في حديثه مع برنامج “Et بالعربي”: ” هو في فيلم كاتبة من عشر سنين وأنا وهي نفسنا نعمل الفيلم ده وهو عاجبها وهو مكس بأكثر من حاجة، حتى هذه اللحظة الفيلم ده هو اللي على الطريق”.

وعن عدم تعاونه مع زوجته منذ فيلم سهر الليالي، أكد أنه لم يكن يمانع ذلك متعمدا، ولكن الأفكار التي طرحت عليهما كانت تناسب طرفا واحدا فقط وتهمش الآخر.