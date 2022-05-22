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بالصور.. مواصفات هاتف أندرويد Moto G42 المنتظر

بالصور.. مواصفات هاتف أندرويد Moto G42 المنتظر
وكالات(صدى):

تُجهز شركة موتورولا Motorola، لإطلاق هاتف أندرويد جديد ضمن سلسلة G ذات الميزانية المحدودة، وتطلق عليه اسم Moto G42، والذي سيتم طرحه بالأسواق كمنافس لهواتف سامسونج وهواوي الحديثة، وتعمل الشركة حاليًا على تطويره .

وتستعد الشركة لإطلاق الهاتف الذي يحمل رقم الطراز XT2233-2، إلى الأسواق الهندية قريبا، وسيأتي مزودا بمجموعة من المواصفات القوية.

وتبعًا للتسريبات يتميز هاتف موتورولا المرتقب Moto G42، بشاشة من نوع AMOLED ، بقياس 6.4 بوصة، تبلغ دقتها 2400×1080 بكسل.

وسيعمل هاتف موتورولا Moto G42، بواسطة معالج من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio G85، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2.

ويأتي هاتف موتورولا Moto G42، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 48ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2  ميجا بكسل.


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