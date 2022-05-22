نجل خالد سامي يعلن استقرار حالة والده

أميرة خالد(صدى):

أكد تركي نجل الفنان خالد سامي، اليوم الأحد، على استقرار حالة والده الصحية، لافتًا إلى أنه يشعر باقتراب سماعه صوت والده، وتماثله للشفاء.

وقال نجل خالد سامي أن والده سيخضع لعملية تغيير أنبوب غدًا الاثنين، متعهدًا بطمأنة محبي الفنان وجمهوره فور إجراء العملية.

وكان خالد سامي دخل في غيبوبة قبل قرابة عام ونصف، بعد تعرضه لثلاث جلطات صغيرة في الدماغ وتكلس في الشرايين، لكنه استجاب في وقت لاحق للأوامر والمثيرات الخارجية، قبل أن يدخل في غيبوبة عدة مرات خلال الشهور الماضية.