طرابزون يرفض عرض الهلال لضم دجانيني

ماجد محمد(صدى):

رفض مسؤولو نادي طرابزون سبور التركي، عرض الهلال الذي تقدموا به لضم مهاجم الرأس الأخضر دجانيني تافاريس مهاجم الأهلي السابق، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت صحيفة تركية أن طرابزون رفض عرض الهلال البالغ قدره 6 ملايين يورو لشراء عقد “دجانيني” ، مؤكدة أن النادي التركي لن ينظر في أي عرض يقل عن 8 ملايين يورو للاعب.

وكان الهلال قد قدم عرضًا ضخمًا من أجل إقناع نادي طرابزون بالتخلي عن خدمات دجانيني تافاريس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.