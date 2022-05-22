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الأمن البيئي يضبط 54 مخالفًا لنظام البيئة

الأمن البيئي يضبط 54 مخالفًا لنظام البيئة
الرياض(صدى):

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 4 مخالفين لنظام البيئة؛ لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وقبضت على41 مخالفا لرعيهم 991 متنا من الإبل و735 رأسا من الأغنام في مواقع ممنوعة، بالإضافة لضبط 5 مخالفين لنظام البيئة للصيد بدون ترخيص في منطقة المدينة المنورة بمحافظة العلا بحوزتهم 3 بنادق نارية و50 ذخيرة.

كما ضبطت 4 مخالفين لنظام البيئة بالصيد دون ترخيص في منطقة تبوك بحوزتهم 8 كائنات “الوبر” و5 أسلحة نارية و725 ذخيرة، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.

 


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