جوجل تسعى لإتاحة دفع اشتراكاتك من داخل التطبيقات مباشرة

وكالات(صدى):

عقدت شركة “جوجل” الأمريكية، اتفاقية مؤقتة مع شركة “ماتش جروب”، التي ستسمح بدفع اشتراكات وكافة مدفوعاتك من داخل تطبيقات “تيندر” دون الحاجة للخروج إلى تطبيقات الدفع الإلكتروني التابعة لأندرويد.

وستنهي تلك الاتفاقية معركة قانونية طويلة بينها وبين “ماتش جروب”، بسبب منع جوجل عمليات الشراء داخل تطبيقات “تيندر”، فيما سحبت “ماتش جروب” بموجب الاتفاقية دعواها القضائية ضد جوجل، والتي تتهمها فيها بانتهاك القوانين الفيدرالية الأمريكية المكافحة للاحتكار، بسبب تغييرها سياساتها.

وأوضحت جوجل، أنها ستتجه حاليًا نحو مطالبة جميع مطوري التطبيقات على نظام تشغيل “أندرويد” بمعالجة نظم المدفوعات الرقمية الخاصة بهم، بحيث تتوافق مع سياساتها الجديدة، ومنحتهم مهلة حتى الأول من يونيو المقبل، فاتحة الباب أمام اتفاقات جديدة مع شركات أخرى منافسة، وبموجب الاتفاقية الجديدة ستنشئ “ماتش جروب” صندوقا بقيمة 40 مليون دولار، بدءًا من الأول من يوليو، بدلًا من دفع عمولة لجوجل على عمليات الشراء داخل التطبيق.