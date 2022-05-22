مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع

الرياض(صدى):

أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأحد على تراجع بنسبة 0.8 % عند 12335 نقطة (- 93 نقطة)، مسجلا أدنى إغلاق منذ 3 أشهر، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 12.8 مليار ريال.

وتضمنت تداولات السوق الصفقة الخاصة باستحواذ صندوق الاستثمارات العامة على 16.87 % من رأس مال المملكة القابضة بقيمة 5.7 مليار ريال.

وتراجع سهما “أرامكو السعودية” و”مصرف الراجحي” بنسبة 1 % عند 39.20 ريال و92.90 ريال، على التوالي.

وأنهت أسهم “الأهلي السعودي” و”بترورابغ” و”بنك ساب” و”البحري” و”جبل عمر” و”مصرف الإنماء”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 2 و5 %.

وتراجع سهم “اللجين” بنسبة 9 % عند 68.30 ريال، عقب إعلان الشركة انخفاض أرباح الربع الأول 2022 إلى 55.8 مليون ريال وبنسبة 8 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.

وتصدرت أسهم “مهارة” و”بروج للتأمين” و”صادرات” و”سلامة” و”أمانة” و”أنعام القابضة” تراجعات اليوم بالنسبة القصوى.

وأغلق سهم “أسمنت القصيم” عند 79.30 ريال (- 1 %)، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية.

في المقابل، تصدر سهم “المملكة القابضة” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 9.99 ريال، عقب استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على 16.87 % من رأس مالها.

وصعد سهم “لازوردي” بنسبة 5 % عند 16.94 ريال، عقب إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الأول 2022.

وسجل سهم “سليمان الحبيب” أعلى إغلاق منذ الإدراج عند 224 ريالا (+ 3 %).

وارتفعت أسهم “ينساب” و”العربي الوطني” و”السعودي الفرنسي” و”سبكيم العالمية” و”كيان السعودية” و”اتحاد اتصالات”، بنسب تراوح بين 2 و4 %.