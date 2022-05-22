294 فرصة تدريب على رأس العمل عبر تمهير توفرها صحة نجران

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشؤون الصحية بنجران بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن فتح باب التقديم على الفرص التدريبية (تمهير) وتوفر 294 فرصة تدريب على رأس العمل.

وأوضحت صحة نجران، أن المسمى التدريبي: أخصائي رعاية تنفسية (العدد 9 فرص)، مراقب وبائيات (العدد 10 فرص)، فني تأمين طبي (العدد 5 فرص)، أخصائي مختبرات طبية (العدد 15 فرصة)، فني تغذية (العدد 10 فرص)، فني أشعة (العدد 10 فرص)، محلل مبرمج (العدد 15 فرصة)، أخصائي تطوير إداري (العدد 15 فرصة)، أخصائي عمليات موارد بشرية (العدد 15 فرصة)، محلل نظم المعلومات (العدد 20 فرصة).

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: محاسب (العدد 20 فرصة)، فني علاج طبيعي (العدد 20 فرصة)، مساعد صحي (العدد 10 فرص)، سكرتير طبي (العدد 20 فرصة)، سكرتير تنفيذي (العدد 20 فرصة)، مهندس ميكانيكي (العدد 5 فرص)، أخصائي نفسي (العدد 20 فرصة)، مهندس مدني (العدد 5 فرص)، أخصائي خدمة اجتماعية (العدد 20 فرصة)، أخصائي جودة (العدد 10 فرص)، أخصائي تمريض تخدير (العدد 10 فرص)، أخصائي صحة عامة (العدد 10 فرص).

وذكرت أن المكافآت الشهرية والمزايا: لحملة الدبلوم مكافأة بمبلغ (2,000 ريال)، ولحملة البكالوريوس فما فوق مبلغ (3,000 ريال) شهرياً، تغطية تأمين ضد مخاطر العمل، دورات تدريبية إلكترونية، شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بعد إتمام البرنامج التدريبي.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1443/10/21هـ الموافق 2022/05/22م ولمدة أسبوعين، وذلك من خلال بوابة (طاقات) الرابط التالي (مع تحديد المنطقة – نجران أو كتابة الشئون الصحيه بنجران).