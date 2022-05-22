كاس تلزم صفوف الاتفاق بمستحقات سليتي

نواف السالم(صدى):

أكد محامي المحترف التونسي بصفوف الاتفاق، جورج جريدف، نعيم سليتي، بأن محكمة التحكيم الرياضي (كاس) قبلت استئناف موكله على قرار غرفة تسوية المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأفاد بأن المحكمة منحته 50% من رواتبه الشهرية التي خصمها منه ناديه أثناء توقف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب أزمة فيروس كورونا عام 2020.

وقال محامي اللاعب التونسي :” أن قرار محكمة التحكيم الرياضي نافذ ضد نادي الاتفاق الذي أصبح يجب عليه السداد”، رافضًا الإفصاح عن مهلة الدفع، إضافة إلى المبلغ الواجب تسديده”.

والجدير بالذكر أن سليتي قد رفع شكوى رسمية لدى (فيفا) ضد نادي الاتفاق بعد خصمه 50 في المئة من رواتبه الشهرية أثناء أزمة كورونا دون موافقته على ذلك