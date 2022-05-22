وزارة العدل: 33 ألف متدرب ومتدربة في مركز التدريب العدلي

الرياض(صدى):

أوضحت وزارة العدل أن عدد المتدربين والمتدربات المستفيدين من البرامج التدريبية التأهيلية والتطويرية في مركز التدريب العدلي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022 بلغ 33182 متدربًا ومتدربة .

ونفذ المركز قرابة 640 دورة وورشة، وذلك ضمن الخطط التدريبية لرفع كفاءة وجودة التدريب وتأهيل الفئات المستهدفة، كما أقيمت عدداً من البرامج تضمنت برنامج تأهيل المحامين، تأهيل الملازمين القضائيين، تطوير المحامين، وتأهيل المصلح الداخلي.

ووقع مركز التدريب العدلي اتفاقية مع المكتبة الرقمية السعودية، ومذكرة تعاون مع جامعة الملك فيصل، وذلك في إطار التكامل والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في مجالي التعليم والتدريب القانوني.

يذكر أن المركز يتبنى خطة تدريب تضمن تحقيق رؤية وأهداف وزارة العدل للتدريب والتأهيل في عدة مجالات تدريبية عدلية وقانونية، مستهدفة وفق معايير حاكمة لإعداد برامج تأهيلية متخصصة، وتقديم برامج نمو مهني ستمر، وتحديد الاحتياجات التدريبية للفئات المستهدفة، وتنويع أدوات ووسائل التدريب الرقمية والتطوير المهني، كما يعمل المركز على دعم الدراسات التطويرية في مجال تأهيل الكوادر العدلية والقانونية.