النمر يكشف عن المُسبب الأول لجلطات القلب في العالم

أميرة خالد(صدى):

قال استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، إنه يجب عدم التهاون مع ارتفاع الكولسترول الضار LDL في أي عُمُر لأنه المُسبب الأول لجلطات القلب في العالم.

وكان خالد النمر ذكر أن حبوب الغدة الدرقية يمكن تناولها في رمضان على 3 خيارات، مضيفا:”عند أذان المغرب ثم تنتظر 30 دقيقة على الأقل قبل الأكل ويجب معرفة أن القهوة تؤثر على امتصاص الثيروكسين”.

وتابع:”على معدة فاضية قبل السحور بنصف ساعه على الأقل، وبعد الفطور الثقيل بثلاث ساعات ثم تنتظر نصف ساعة قبل الأكل”